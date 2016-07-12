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بالفيديو.. سيارة صرف صحى تلقى حمولتها داخل ترعة فى بنى سويف

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بالفيديو.. سيارة صرف صحى تلقى حمولتها داخل ترعة فى بنى سويف بالفيديو.. سيارة صرف صحى تلقى حمولتها داخل ترعة فى بنى سويف
رصدت كاميرا "اليوم السابع" إحدى سيارات الكسح أثناء إلقائها بمياه الصرف الصحى الخاصة بالمنازل داخل مصرف المحيد فى المنطقة الواقعة بين قريتى اهوة التابعة لمركز بنى سويف، وقمبش التابعة لمركز ببا.

من جانبه قال محمود حسين سيد - 55 سنة فلاح - من ذات المنطقة لـ"اليوم السابع" إن سيارات الكسح تلقى يوميا ما يزيد عن 50 حمولة داخل مصرف المحيد المخصص لصرف الأراضى الزراعية والذى يقوم الفلاحون برى الأراضى الزراعية من خلاله.

فيما ناشد صابر عويس منصور -47 سنة- فلاح بنفس المنطقة الوحدة المحلية بباروط وقمبش بمتابعة تلك السيارات من خلال عمل متابعات مستمرة ودورية على تلك المصارف، مشيراً إلى أن أصحاب تلك السيارات معروفين للجميع داخل الوحدات المحلية.


>بالفيديو.. سيارة صرف صحى تلقى حمولتها داخل ترعة... by youm7


>- بالصور.. ترعة معوض فى بنى سويف تتحول لمستنقع أمراض

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مصر 365

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