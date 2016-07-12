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نجمة كندية تكرم الراحلة داليدا بطريقة مميزة

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الإثنين 11-07-2016 20:24

قدّم المهرجان السنوي الذي نظّمته شركة "double8production" ليلة أسطورية مميّزة تحت عنوان "Toute Une Vie"، حملت بشكلها ومضمونها السيرة الذاتية لحياة النجمة الشهيرة داليدا Dalida.
وحضرت النجمة الكندية الشهيرة جون بلوتو سميث لتقدّم أحد أبرز العروض العالمية المخلّدة لأعمال داليدا، التي شغلت العالم بفنها وحياتها الشخصية ولغز انتحارها.
وأشعلت جون المسرح بأغنيات داليدا بدءاً من "bambino" إلى أغنية "je suis malade"، وتنوّعت بين لحظات الحب والفراق والخيبة والأمل والحياة والموت.

جذور هؤلاء المشاهير... إيرلندية

 

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