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بالصور: إيمان البحر درويش يهدد بمنع إنتاج وعرض برامج المقالب

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الإثنين 11-07-2016 23:03

في تصعيد عنيف للأزمة المكتومة بين نقيب الموسيقيين الأسبق إيمان البحر درويش وبين قنوات MBCمصر، بعد إصابته في الحلقة الممنوعة من العرض ببرنامج "رامز بيلعب بالنار"، أعلن حفيد سيد درويش عن لجوئه للقضاء، متعهداً بأن قضيته ستكون سبباً لمنع إنتاج وعرض برامج المقالب التي تتاجر بحياة وسمعة النجوم.

إيمان الشهير بانتصاره الدائم على خصومه في ساحات القضاء، لجأ لحل غير مسبوق صباح اليوم بعدما كشف عن الرسائل المتبادلة بينه وبين السيد محمد بكير من إدارة MBCمصر، وأكد أنه استنفد كل الحلول الودية للحصول على حقه ، بعدما تراجعت القناة عن تحمل تكاليف سفره للعلاج من الإصابات المتعددة التي لحقت به أثناء تصوير الحلقة.

وأكد المطرب الشهير أن عدم عرض الحلقة ضمن موسم رمضان 2016، لا يعفي الشركة المنتجة من مسؤوليتها في تحمل تكاليف علاجه، كما استنكر التصريحات الصادرة عن القناة والتي تبرأت فيها من أي مسؤولية بحجة أنها ليست الشركة المنتجة، وتساءل إذا كانت MBCمصر لا تتحمل المسئولية، فلماذا تعهدت سابقاً بدفع كل تكاليف العلاج.

وأشار درويش عبر حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك، الى أنه لن يترك حقه ابداً، وستكون قضيته سبباً في وقف انتاج مثل هذه البرامج قائلاً: أليس هناك مسؤولا يحترم نفسه أو يحترم قناة ال MBC يعلن عن الأخبار التي تنشر ومنسوبة للقناة تحت عنوان من مصادر داخل القناة !!! أليس السيد محمد عبد المتعال قد وعد بتحمل كافة التكلفة الخاصة بهذه الإصابات الخطيرة وكلف السيد محمد بكير بالحصول على كافة المستندات التي توضح حجم الإصابة والتكلفة ...ألم يعلم رئيس القناة أن البرنامج ليس انتاج قناة MBC حتى يقطع العهد على نفسه بذلك ..." انً العهد كان مسؤولا " ...

أضاف: أدعو الله أن أكون سبباً في إيقاف تلك النوعية من هذه البرامج التي تسيء لمصر قبل أن تسيء للفنانين المشاركين فيها وأن يكون العقاب من جنس العمل ..، فأنا أثق في عدل الله في الآخرة وأدعو الله أن نرى عدله في الدنيا من تلك النوعية من البشر التي لا عهد لها ولا ذمة حسبنا الله ونعم الوكيل ...

القضية تتصاعد وايمان البحر درويش لا يخسر ابداً علما بأن زميلته آثار الحكيم رفعت دعوى مماثلة لا زالت منظورة أمام القضاء المصري للمطالبة باغلاق قناة MBCمصر.

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سيدتي

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