بالصور.. ميرندا كير بإطلالة مثيرة على طريقة مارلين مونرو

نشرت عارضة الأزياء الأسترالية الشهيرة ميرندا كير Miranda Kerr عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستقرام، صورة لها وهي تقلد النجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو Marilyn Monroe، أثناء قضائها العطلة مع عائلتها في مدية سيدني.

كير البالغة من العمر 33 عاماً، وهي إحدى ملائكة "فيكتوريا سيكريت"، ظهرت في الصورة وهي ترتدي باروكة شعر قصيرة ذهبية اللون، كما ارتدت فستاناً أبيض كالذي اشتهرت به الراحلة مونرو، ووضعت أحمر الشفاة الأحمر أمام المرآة.

وفي وقت سابق، نشرت ميرندا صورة لها وهي تتقمص شخصية مارلين أيضاً، معربة عن حبها لتلك المرأة التي تعتبرها مثلها الأعلى في المثالية والجمال والرقة.