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هل أغنية نوال الكويتية "عيب عليكو" مقتبسة من أغنية إليسا؟

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الإثنين 11-07-2016 23:15

وُجهت تهمة التقليد إلى أغنية نوال الكويتية الجديدة "عيب عليكو" من ألبومها "نوال 2016" الذي طرحته في عيد الفطر المبارك.

هناك من رأى أن بعض الجمل اللحنية في أغنية "عيب عليكو" مأخوذة من أغنية إليسا "عيشة والسلام"، مع الإشارة إلى أن أغنية إليسا "عيشة والسلام" من تلحين وليد سعد، أما أغنية نوال "عيب عليكو" قهي من تلحين محمود الخيامي.

من جانبه عبر محمود الخيامي عبر عن لا مبالاته تجاه هذه التهمة، وغرد عبر" تويتر" قائلا" للناس اللي عاملة تدور غنوة "عيب عليكو لحني للكبيرة نوال الكويتية، شبه أغنية إيه وعاملين فيها محللين موسيقيين، لو مش عاجبكم ما تسمعوش وخلاص".

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سيدتي