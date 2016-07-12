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سقوط 3 عاطلين قبل ترويجهم الأقراص المخدرة بالقاهرة

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سقوط 3 عاطلين قبل ترويجهم الأقراص المخدرة بالقاهرة سقوط 3 عاطلين قبل ترويجهم الأقراص المخدرة بالقاهرة
تمكن النقيب أحمد إبراهيم معاون مباحث قسم شرطة الحدائق، من ضبط "محمد ب س" 37 سنة، عاطل، وبحوزته 120 قرصا مخدرا، ومبلغ 3500 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازتهم بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10790 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن النقيب محمد زين العابدين، معاون مباحث قسم شرطة السلام أول، من ضبط كلا من "احمد ر ا" 24 سنة، عاطل، و"مصطفى م ع " 27 سنة، عاطل، وبحوزتهما 120 قرصا مخدرا، ومبلغ 325 جنيها، وسلاح أبيض "مطواة"، واعترفا بحيازتها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13530/285 لسنة 2016م جنايات القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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