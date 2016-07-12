سقوط 3 عاطلين قبل ترويجهم الأقراص المخدرة بالقاهرة

تمكن النقيب أحمد إبراهيم معاون مباحث قسم شرطة الحدائق، من ضبط "محمد ب س" 37 سنة، عاطل، وبحوزته 120 قرصا مخدرا، ومبلغ 3500 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازتهم بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10790 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما تمكن النقيب محمد زين العابدين، معاون مباحث قسم شرطة السلام أول، من ضبط كلا من "احمد ر ا" 24 سنة، عاطل، و"مصطفى م ع " 27 سنة، عاطل، وبحوزتهما 120 قرصا مخدرا، ومبلغ 325 جنيها، وسلاح أبيض "مطواة"، واعترفا بحيازتها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13530/285 لسنة 2016م جنايات القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.