ايرولت يدعو المسؤولين اللبنانيين إلى حل الأزمة السياسية

دعا وزير الخارجية الفرنسى جان-مارك ايرولت الاثنين من بيروت المسؤولين اللبنانيين إلى التفاهم فى ما بينهم من أجل حل الأزمة الدستورية التى تشل البلاد منذ عامين بسبب الفراغ فى سدة الرئاسة.

وبدأ ايرولت الاثنين زيارة إلى لبنان تستغرق يومين ويبحث خلالها الوضعين السياسى والأمن فى البلاد التى تعانى من شلل دستورى ومن تداعيات النزاع فى سوريا.

وقال خلال عشاء فى مقر اقامة السفير الفرنسى فى بيروت شارك فيه جمع من الساسة اللبنانيين "يجب التوصل إلى حل. يعود إلى الأحزاب اللبنانية إيجاد السبل لتسوية سياسية".

وأضاف أن "الأزمة السورية لا يمكنها أن تبرر لوحدها عدم التوصل إلى حل للأزمة الدستورية المستمرة منذ وقت طويل للغاية".

وتابع الوزير الفرنسى "نحن نتحاور مع كل الدول التى لديها نفوذ فى لبنان والرسالة هى أن الحل لن يأتى من الخارج. لا أحد يمنع توصل اللبنانيين إلى تفاهم فى ما بينهم"، مؤكدا استعداد باريس لمساعدة القادة اللبنانيين على التوصل إلى هذا الحل.

ويواجه لبنان أزمة مؤسسات فى ظل شغور المنصب الرئاسى منذ مايو 2014 وعدم توصل الأحزاب إلى اتفاق بهذا الصدد.

ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سورى يقيمون بمعظمهم فى مخيمات عشوائية لا سيما فى منطقتى البقاع وشمال لبنان الحدوديتين مع سوريا.

والمؤسسات السياسية اللبنانية مشلولة فى ظل الاستقطاب الحاد المسيطر على هذا البلد ما بين انصار الرئيس السورى بشار الاسد وعلى رأسهم حزب الله والمناهضين له.

وكان الوزير الفرنسى استهل زيارته بالتوجه إلى مقر قوة الأمم المتحدة فى الناقورة فى جنوب لبنان حيث تشارك فرنسا ب850 عسكريا فى هذه القوة من أصل 10 ألاف تتألف منها.

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