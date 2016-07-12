بالصور.. أحد الناجين بليبيا :العصابة تابعة لداعش والمخابرات أنقذتنا من الموت

قال صالح جابر نوارة، مقيم بقرية البقلية، بمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، أحد المصريين الخمس المحررين من الاختطاف بليبيا، والذين تمكنت المخابرات من إطلاق سراحهم بعد إختطافهم من قبل جماعات مسلحة من ليبيا، إن الموت أثناء إختطافهم كان أقرب إليهم من أى شئ.

وقال "نوارة" في حديثه لـ"اليوم السابع "،من فضل ربنا إن زعيم الصعابة الكبير، كان في تونس، لإنه لو كان موجود كان قتلنا، وقد أخبرنا الأفارقة الذين كانوا مختطفين قبلنا، إن أخاهم الكبير، قتل 27 مصريا، قبل أن نذهب نحن، بدم بارد، وكنا نتعامل مع أخيه الأصغر، والذى لما علم إن المخابرات المصرية، أقرب إليه، وبدأت تحدد مكانه ارتبك، ووافق على إطلاق سراحنا.

وأضاف "نواره": أخذونا فى أكثر من مكان، نقلونا فى شنطة سيارة نحن الـ 6، و لا تسأل كيف ولكن هذا حدث، وخزنونا في خندق فى الصحراء، وتحت الخندق مخزن للتهريب، ووضعونا مع آخرين كانوا ينوون السفر لإيطاليا، وتفننوا في تعذيبنا، وإذلالنا، ونقلونا مرة أخرى، بعدما اتصلوا بمعسكر به المخابرات الليبية، وأخبروهم أن المخابرات المصرية تستعد للهجوم عليكم، وأنتم مدون ضدكم 18 قضية، والأفضل أن تطلقوا سراحهم فاتصلوا بزعيم العصابة فى تونس فارتبك، وقال أطلق سراحهم.

وتابع "نوارة" قائلا " أول ما دخلنا ضربونا ضرب بشع، بالسياط، ودبشك الأسلحة النارية فى الرؤوس، وتفننوا فى تعذيب المجموعة الخاصة بنا بكل الأسلحة وكل الطرق، حتى حضرت المخابرات المصرية، وأخذتنا حتى وصلنا للقرية هنا، وشاهدت المصرى الذي قتلوه، بالرصاص، وهو من مدينة كفر الشيخ، وهم على إتصال بداعش، وظللنا بلا أكل ولا شراب، نسمع يوميا سب للشعب المصرى والحكومة المصرية.

وكشف "نواره" إن هناك فى محبس العصابة العديد من الأفارقة، ويستخدمونهم فى عمل السخرة كعبيد، وبعض الأعمال الأخرى المنافية للآداب.



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صالح نوارة وسط أقاربه بالقرية



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صالح يقبل زوجته بالشارع فور عودته



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أهالي القرية يهنئون ابنهم بعودته سالما



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