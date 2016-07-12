محافظ قنا: إزالة العشوائيات على مساحة 8 أفدنة بنجع حمادى

صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بأن المحافظة تمكنت من إزالة العشوائيات بعدد من المناطق بمختلف مراكز المحافظة.

وأضاف الهجان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من أهم هذه المناطق منطقة الترعة الضمرانية بمدينة نجع حمادى والتى كانت تقع على مساحة 8 أفدنة، لافتا أنه فور الإزالة تم توفير 260 وحدة سكنية بديلة لأسر المنطقة بتكلفة مالية 28 مليون جنيه، مضيفا أنه جارى إنشاء مجمع خدمى بالمنطقة يضم عددا من المنشآت الحيوية.

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