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"الكهرباء": الوزارة قدمت للرئاسة 7 مقترحات لرفع الدعم تدريجياً حتى عام 2023

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"الكهرباء": الوزارة قدمت للرئاسة 7 مقترحات لرفع الدعم تدريجياً حتى عام 2023 "الكهرباء": الوزارة قدمت للرئاسة 7 مقترحات لرفع الدعم تدريجياً حتى عام 2023
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية، أن الوزارة أعدت 7 مقترحات لرفع الدعم تدريجياً عن فاتورة استهلاك الكهرباء، ليتم دراستهم من قبل رئاسة الجمهورية، واختيار الأنسب للمواطن والوزارة على السواء.

وأوضح المصدر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلف الوزارة بتجهيز خطة جديدة لرفع الدعم عن الكهرباء تدريجيا لمدة لا تقل عن 7 سنوات و لا تزيد عن 10 سنوات، بحيث ينتهى الدعم عام 2023، و ذلك بعد كثرة شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"،أنه من المتوقع أن يختار الرئيس السيسى المقترح الذى يستنثى محدودى الدخل من رفع الدعم عنهم والذين لا يزيد استهلاكهم عن 200 كيلو وات شهرياً.

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