14 ألف طالب يبدأون اليوم اختبارات القدرات بالكليات

تبدأ الكليات التى تتطلب اختبارات قدرات للالتحاق بها، اليوم الثلاثاء، فى استقبال 14 ألف طالب من طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، لأداء الاختبار الخاص بكل كلية كشرط أساسى للالتحاق بتلك الكليات، ومن بينها.

- كليات التربية الرياضية.

>- شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية.

>- كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)

>- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان دمياط – بنها – بنى سويف )

>- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

>- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

>- كلية التربية الفنية جامعة المنيا .

>- شعبتا التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

>- شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

ويقوم مكتب التنسيق سنويا بتنظيم هذه الاختبارات والإشراف عليها، حيث يتم استخراج البطاقات والنماذج الخاصة بهذه الاختبارات من خلال مقر مكتب التنسيق الرئيسى بالقاهرة، و فروع المكتب بالمحافظات المختلفة.

وقررت وزارة التعليم العالى، أن يتم إجراء هذه الاختبارات بعد انتهاء امتحان الثانوية العامة، وقبل إعلان نتيجتها، وذلك حتى يتيسر إعلان نتائج هذه الاختبارات فى وقت مناسب، وفقا لما قرره المجلس الأعلى للجامعات بأن يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التى تقع فى نطـاق توزيعهم الجغرافى ( أ ) ولا يسمح لهم بأداء أى اختبارات خارج هذا التوزيع حيث لن يعتد بأى نتيجة قدرات يؤديها الطالب بأى كلية أخرى غير التى تقع فى إطار التوزيع الجغرافى.

بالنسبة للكليات التى تقبل الطلاب بنظام التوزيع الإقليمى فلن يعتد بأى نتيجة قدرات يؤديها الطالب بأى كلية أخرى غير التى تقع فى إطار التوزيع الإقليمي.

وتلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

ويتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.

- مكتب التنسيق: سحب 13 ألف استمارة قدرات لطلاب الثانوية العامة حتى الآن