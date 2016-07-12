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بالفيديو.. أب مغربى يعذب أبناءه بطريقة وحشية ليجبر والدتهم على ترك عملها

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بالفيديو.. أب مغربى يعذب أبناءه بطريقة وحشية ليجبر والدتهم على ترك عملها بالفيديو.. أب مغربى يعذب أبناءه بطريقة وحشية ليجبر والدتهم على ترك عملها
تجرد أب مغربى من مشاعر الإنسانية، وقام بتعذيب أبناءه بطريقة وحشية، لإجبار والدتهم على ترك العمل، بالمملكة العربية ، والعودة لبلدها.

وأرسل القارئ آدم آدم، لخدمة "صحافة المواطن"، باليوم السابع، مقطع يظهر وحشية الأب فى تعذيب أطفاله، مشيراً إلى أن السلطات المغربية ألقت القبض عليه، عقب انتشار الفيديو، على مواقع التواصل الاجتماعى.

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>بالفيديو.. أب مغربى يعذب أبناءه بطريقة وحشية... by youm7

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