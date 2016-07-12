سيدة فى محضر: زوجى صورنى فى أوضاع مخلة لإجبارى على إقناع صديقاتى بمعاشرته

الواقعة كانت غريبة عندما ذكرتها الزوجة "يمنى .ف"، فى محضر رسمى حررته بقسم شرطة عين شمس ، تحت رقم 2808 لسنة 2016، تتهم فيه زوجها بإجبارها على تصوير فيديوهات جنسيه لها حتى تقنع صديقاتها بمعاشرته.

وقالت الزوجة فى المحضر :" تزوجت زواج تقليدى فهو صاحب شركة مستلزمات طبية، وأنا أعمل مندوبة بيع أدوية لإحدى الشركات، ومن هنا كان التعارف بينا وبعد عدة أشهر قام بطلبى للزواج ، ووافقت أسرتى على الفور ، نظرا لأنه كان ميسور الحال وذو مظهر جذاب ولم يكن ينقصه إلا قليل من الانضباط فقط لكى يكون الزوج المثالى .

وتابعت فى المحضر :"عشت بعد الزواج سنة كاملة أعانى معه بسبب الخلاف الثقافى بيننا، فهو منفتح جدا ، ولايمانع فى مصادقتى للرجال ، والعيش دون أى حدود أخلاقية ، والاختلاط الذى يسفر عن كوارث وأنا عشت طوال سنوات حياتى فى بيئة متحفظة لا تقبل هذا الانفتاح الغير أخلاقى فكان دائما ما يسخر منى ويتهمنى بالتخلف لرفضى الشرب والسهر فى أماكن غير لائقة".

وأضافت: "أجبرنى فى مرات عديدة على فعل مشاهد خارجة لكى يقوم بتصويرى ، وكنت لا أدرى لماذا يقوم بذلك إلا عندما ساومنى عليها صراحة دون الشعور بأى حياء ، مقابل أن أقنع صديقاتى بمعاشرته مقابل أموال".

واستكملت : "لم أتصور أنه من الممكن أن يفعل زوج تلك الأفعال مع زوجته، وهددته بفضحه، ولكنه كان أقوى بما يملكه من فيديوهات، فتركت المنزل ، فقام بنشر تلك الصور والفيديوهات على صفحات إلكترونية وتوجه إلى النيابة بعدها واتهمنى بالزنا، وأصبحت فجأة أنا الجانية وهو المجنى عليه".

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