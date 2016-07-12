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إسرائيل تسمح بإدخال سيارات إلى غزة عبر معبر إيرز للمرة الأولى منذ 2007

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إسرائيل تسمح بإدخال سيارات إلى غزة عبر معبر إيرز للمرة الأولى منذ 2007 إسرائيل تسمح بإدخال سيارات إلى غزة عبر معبر إيرز للمرة الأولى منذ 2007
أعلنت الهيئة العامة للشئون المدنية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى قررت السماح بإدخال سيارات إلى قطاع غزة عبر معبر "إيرز" الحدودى المخصص لعبور الأفراد، وذلك لأول مرة منذ عام 2007.
>وقال مدير الدائرة الإعلامية فى هيئة الشئون المدنية الفلسطينية محمد المقادمة فى تصريح صحفى أن الهيئة توصلت لاتفاق مع السلطات الإسرائيلية بعد جهود حثيثة يتم بموجبه إدخال المركبات الصغيرة (سيارات) والحافلات والشاحنات (نصف نقل) وذلك عبر حاجز (بيت حانون) "ايرز" شمال قطاع غزة.

وأضاف المقادمة أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الخميس المقبل وأن جهود الهيئة مستمرة لحل عدد من القضايا الأخرى العالقة.

وأشار إلى أن ذلك "يأتى فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا فى القطاع والعمل على إدخال كافة متطلباته رغم حجم الضغوط والمضايقات عليها".
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