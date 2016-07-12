وكيل رمضان صبحي يكشف 3 شروط في عقده مع ستوك سيتي

حسم نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الأهلي، قيمة العرض المالي الذي قدمه نادي ستوك سيتي لشراء النجم الشاب.

وتحدث نادر شوقي عبر قناة "صدى البلد" قائلا:"عرض ستوك سيتي قيمته 6 مليون يورو".

وأضاف"الأهلي حسم التفاوض على المقابل المادي، وسلم رمضان صبحي جواز سفره، وننتظر الحصول على التأشيرة، للسفر إلى إنجلترا، وتوقيع الكشف الطبي".

وتابع"ما تردد عن إعارة رمضان صبحي بعد انتقاله إلى ستوك غير صحيح، لقد اشترطنا ذلك في العقد عدم إعارة اللاعب قبل أول موسم".

وأوضح"كما اشترطنا أيضًا، إلزام نادي ستوك سيتي بتعليم رمضان صبحي اللغة الإنجليزية، واللاعب جلب مدرسًا خاصًا لمساعدته قبل السفر".

وواصل"ومن ضمن الشروط المتواجدة في التعاقد، التزام النادي الإنجليزي بتعليم رمضان صبحي قيادة السيارات في إنجلترا".

وأتم"مسئولو ستوك سيتي ملتزمون للغاية بإنهاء تصريح العمل، وكانت هناك عروض أخرى لرمضان صبحي، ولكن لم ترتق لشروط النادي الأهلي".