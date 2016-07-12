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الزمالك في خطاب رسمي: لم نتهم كل حكام مصر بالرشوة.. وقد نلجأ للأجانب

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الزمالك في خطاب رسمي: لم نتهم كل حكام مصر بالرشوة.. وقد نلجأ للأجانب الزمالك في خطاب رسمي: لم نتهم كل حكام مصر بالرشوة.. وقد نلجأ للأجانب

أرسل نادي الزمالك خطابا رسميا إلى ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة والمدير التنفيذي للرد على قرار لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور برفض إسناد مواجهات الفريق الأبيض لحكام مصريين.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك قد هاجم لجنة الحكام واتهم البعض بالحصول على رشوة من أجل عرقلة مسيرة فريقه بحسب تعبيره.

وأوضح الزمالك في خطابه الموقع من علاء مقلد مدير عام النادي والموجه أيضا إلى وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز أنه لم يتم كل الحكام المصريين بل حكم سابق بعينه ومحدد بالاسم في بلاغ مقدم للنائب العام.

والتالي نص الخطاب:

"نما إلى علم مجلس إدارة نادي الزمالك أن لجنة الحكام قررت عدم إدارة أي مباراة لنادي الزمالك في جميع البطولات المحلية ومن بينها مباراة كأس التي ستقام غدا على ملعب بتروسبورت مع اتحاد الشرطة على زعم كاذب بأن المستشار/ مرتضى منصور رئيس النادي اتهم كل الحكام بالرشوة، وهذا لم يحدث.

إذ تقدم ببلاغ يوم 22 ديسمبر 2015 للسيد المستشار النائب العام ضد حكم سابق بعينه محدد اسمه في البلاغ وهو محل التحقيق في نيابة العجوزة.

ولما كان المستشار مرتضى منصور لم يقصد حكام مصر بالكامل ولكن يقصد هذا الحكم بالاسم الذي ورد في المحادثة الهاتفية المسجلة والمسلمة للنيابة العامة.

ولأن في كل مهنة الصالح والطالح فلا يمكن أن يكون تصور أحد بأن المقصود من هذا الاتهام هو مجرد اتهام كل حكام مصر وإلا كان مجلس إدارة نادي الزمالك قد رفض منذ تقديم هذا البلاغ إسناد مبارياته لأي حكم مصري.

لذلك فإن نادي الزمالك إزاء تمسك لجنة الحكام بعدم إدارة مباريات الزمالك فإنه سيتخذ الإجراءات القانونية والدولية التي تحفظ حقه ولا مانع لديه من استقدام حكام أجانب لمبارياته".

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