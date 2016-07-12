رئيس الإسماعيلي: عرض خليجي لمروان محسن ولن نوافق إلا في هذه الحالة

كشف رئيس النادي الإسماعيلي محمد أبو السعود أن مهاجم الفريق مروان محسن تلقى عرضا من أحد الأندية الخليجية للانضمام لها في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الإسماعيلي لـ في الجول: مروان محسن = 20 مليون جنيه.. وسنعاقب اللاعب

وقال أبو السعود في تصريحات تليفزيونية لقناة ON tv يوم الاثنين: "مروان محسن تلقى عرضا من أحد أندية الخليج لكن العرض المالي لا يرتقي لقيمة اللاعب والنادي".

وأضاف "أتوقع أن يكون هذا العرض بمثابة محطة (كوبري) لعودة اللاعب مرة أخرى لأحد الأندية المصرية لذلك لن نوافق على رحيله إلا إذا ارتفعت قيمة العقد".

وأوضح أنه يعلم رغبة الأهلي والزمالك في ضم مهاجمه البالغ من العمر 24 عاما.