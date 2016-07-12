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تحليل في الجول - ربيع ياسين: هذه نقاط قوة وضعف الأهلي

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تحليل في الجول - ربيع ياسين: هذه نقاط قوة وضعف الأهلي تحليل في الجول - ربيع ياسين: هذه نقاط قوة وضعف الأهلي

يرى نجم الأهلي السابق ربيع ياسين أن المفاجآت في بطولة كأس تجعل مباراة الأهلي مع حرس الحدود غامضة وصعبة رغم الأسماء الكبيرة التي يضمها الفريق الأحمر وهبوط نظيره العسكري للدرجة الثانية.

ويلعب الأهلي مساء اليوم الثلاثاء مع حرس الحدود في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وقال ربيع ياسين لـ FilGoal.com عن هذا اللقاء"من الصعب توقع الفائز".

وأضاف" يتوجب على الأهلي التعامل مع الخصم باحترام شديد وحتى آخر لحظة في المباراة".

واستكمل"نقطة قوة الأهلي تتمثل في معنويات اللاعبين بعد التتويج بالدوري وضرورة الفوز بالكأس لتأكيد التفوق هذا الموسم".

وأردف"المباراة فرصة هامة للاعبي الأهلي الغير أساسيين مثل باسم علي وأحمد الشيخ وأحمد حمدي للظهور بشكل جيد".

أما عن نقاط الضعف في الأهلي قال"التوتر وعدم التركيز والهفوات الدفاعية هي أبرز النقاط التي من الممكن أن تسبب أزمات للأهلي في المباراة".

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