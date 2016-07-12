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رئيس سموحة: بنسبة 99% تعاقدنا مع قاهر الأهلي

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رئيس سموحة: بنسبة 99% تعاقدنا مع قاهر الأهلي رئيس سموحة: بنسبة 99% تعاقدنا مع قاهر الأهلي

كشف رئيس نادي سموحة فرج عامر عن اقتراب النادي من التعاقد مع لاعب وسط أسيك أبيدجان الإيفواري يانيك زاكري.

وقال فرج عامر في تصريحات لقناة ON tv يوم الاثنين: "ذاكري أصبح بنسبة 99% في سموحة ويتبقى بعض الأمور القليلة ثم نعلن عن الصفقة".

وأضاف "اللاعب يمتلك مهارة وقوة بدنية عالية وهو من أبرز اللاعبين في الفريق".

يانيك زاكري هو الذي سجل هدف أسيك الأول في مرمى الأهلي خلال مباراة الفريقين بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي خسرها الأهلي 2-1.

وكان سموحة أعلن عن التعاقد مع ستة لاعبين وهم مهاجم فريق شبيبة القبائل الجزائري بانو دياوارا، ومهاجم فريق المنصورة محمد شاهين، ومدافع اتحاد الشرطة خالد سطوحي ومدافع الإنتاج الحربي السيد فريد ومهاجم المصري البورسعيدي أحمد رؤوف وأخيرا مدافع إنبي صلاح سليمان.

كما أكد فرج عامر أكد أنه اتفق مع المدرب البرازيلي جورفان فييرا لتولي تدريب سموحة بداية من الموسم المقبل.

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