وكيله: أندية في الصين تطلب شراء غالي‎

أبدت بعض الأندية الصينية اهتمامها بالتعاقد مع حسام غالي لاعب وسط الأهلي، وفقًا لتأكيدات وكيل أعماله.

وقال نادر شوقي:"وصلني أكثر من عرض صيني لشراء غالي على غرار ما حدث مع مالك إيفونا".

واستدرك عبر قناة "صدى البلد" قائلا:"ولكن.. لم أتحدث مع غالي في تفاصيل هذه العروض".

وينتهي عقد غالي مع الأهلي في صيف العام المقبل 2017.

وتطرق نادر شوقي للحديث أيضًا عن عماد متعب، مؤكدًا أن اللاعب يميل للاستمرار مع القلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي توصل لاتفاق لبيع مالك إيفونا لنادي تيانجين الصيني مقابل 8 مليون دولار.