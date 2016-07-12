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طارق السعيد لـ في الجول: شجعت الزمالك ضد الأهلي.. ولن أتخاذل أمامه

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طارق السعيد لـ في الجول: شجعت الزمالك ضد الأهلي.. ولن أتخاذل أمامه طارق السعيد لـ في الجول: شجعت الزمالك ضد الأهلي.. ولن أتخاذل أمامه

قال طارق السعيد المدرب العام لفريق اتحاد الشرطة إنه كان مشجعا للزمالك في مباراة القمة التي انتهت بالتعادل السلبي في ختام الدوري المصري.

ويستعد السعيد لمواجهة الزمالك في دور الـ16 من كأس على ملعب بتروسبورت في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء.

وأضاف لاعب الزمالك والأهلي السابق لـFilGoal.com: "أنا مشجع للزمالك حتى في مباراة القمة الأخيرة كنت أشجعه، هذا أمر لا يحتاج لحديث حتى لو لعبت للأهلي".

وحول الانتقادات الجماهيرية التي طالته بسبب لقطة ضيقه في مباراة الفريقين الأخيرة التي انتهت بخسارة الشرطة 3-2، رد السعيد: "وهل المطلوب مني أن أخسر أمام الزمالك حتى لو كنت أحد أبنائه؟"

وواصل "تعلمت في الزمالك أن أقاتل وأنا الآن أؤدي عملي وليس عيبا أن أنحاز للفريق الذي أقوده حتى لو كان أمام الزمالك".

وأتم "سيسألني الله يوما لو تخاذلت في عملي.. كل احترامي وتقديري لجماهير الزمالك وكيان النادي الكبير، لكني أتعامل بضميري حتى لا أحاسب".

وانتقل السعيد في 2006 من الزمالك للأهلي في صفقة أثارت غضب الجماهير البيضاء من لاعبها الأعسر.

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