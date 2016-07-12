مقتل مقاول على يد زوجته أثناء نومه بمساعدة عشيقها فى مطروح

تمكنت مباحث مديرية وقسم شرطة مطروح خلال 24 ساعة، من كشف غموض مقتل صاحب مكتب مقاولات – مقيم بمطروح- بضربة "شومة" على رأسه داخل منزله، وإدعاء زوجته باقتحام 3 أشخاص للمنزل والاستيلاء على مصوغاتها وحبسها فى غرفة النوم، قبل أن يقتلوا زوجها بصالة المنزل، وبتضييق الخناق على الزوجة اعترفت بقتل زوجها أثناء نومه لارتباطها بشخص آخر، استعانت به ليخبئ مصوغاتها ويغلق عليها باب غرفة النوم لإيهام جهات التحقيق بادعائها.

وتبلغ لقسم شرطة مطروح، بمقتل شخص داخل مسكنة واستغاثة زوجته بالجيران، وانتقلت على الفور قيادات المديرية وقسم شرطة مطروح، لمكان البلاغ، وتبين بالفحص وجود جثة "عبد الناصر . م . ا" صاحب مكتب مقاولات- مسجاة على الأرض بصالة المنزل، وبه جرح غائر بالرأس وآثار دماء من أعلى الرأس، ووجود عصا شومة بها آثار دماء بجوار الجثة.

وبسؤال "هناء .ع . ا" ربة منزل، زوجة المجنى عليه، أكدت أنه أثناء تواجدها بمسكنها لطهى الطعام وتواجدها بالمطبخ، فوجئت بـ 3 أشخاص غير معلومين لديها قاموا باقتيادها عنوة إلى حجرة النوم وسرقة بعض المشغولات الذهبية التى كانت ترتديها، ثم أغلقوا باب حجرة النوم عليها من الخارج، وسمعت استغاثة زوجها المتواجد بصالة المسكن، وعقب ذلك حضر أهالى المنطقة على إثر استغاثتها، وإخراجها من الغرفة وشاهدت زوجها مقتولاً، وأضافت بأنه لا توجد خلافات بين وزوجها وأى أحد.

من جانبه كلف اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح بسرعة تشكيل فريق بحث للتحرى عن ظروف الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبيها، نظراً لما اتسم به الحادث من خطورة إجرامية متمثلة فى التعدى السافر على النفس.

وتم تشكيل فريق تحت إشراف مدير أمن مطروح ومدير إدارة البحث الجنائى، برئاسة رئيس المباحث الجنائية بالتنسيق مع فرع الأمن العام بمطروح، وبإعادة مناقشة زوجة المجنى عليه، وبتضييق الخناق عليها بعد تضارب أقوالها، اعترفت بارتكابها للواقعة نظراً لارتباطها بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "هانى " ووجود خلافات بينها وبين زوجها بسبب سوء معاملته لها، فقررت التخلص منه أثناء نومه بصالة المسكن، باستخدام عصا " شومة " انهالت بها على رأسه، وقامت بإعطاء جميع المشغولات الذهبية لعشيقها، الذى كلفته بغلق باب حجرة النوم عليها بالمفتاح من الخارج، حتى توهم جهات التحقيق أن هناك مجهولين وراء ارتكاب الحادث.

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