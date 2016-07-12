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إلهامى عجينة: ساتقدم بمشروع قانون لإخضاع العاملين بالدولة لتحليل المخدرات

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إلهامى عجينة: ساتقدم بمشروع قانون لإخضاع العاملين بالدولة لتحليل المخدرات إلهامى عجينة: ساتقدم بمشروع قانون لإخضاع العاملين بالدولة لتحليل المخدرات
قال النائب إلهامى عجينة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إنه بصدد التقديم بمقترح مشروع قانون لإخضاع جميع العاملين بمؤسسات الدولة لتحليل المخدرات ، مشيرا إلى أن الشعب المصرى ينفق 162 مليار جنيه على تعاطى المخدرات، علاوة على المبالغ الطائلة التى تصرف على مكافحة المخدرات، وتكلفة علاج المدمنين .

وأضاف "عجينة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتقدم كذلك بقترح لفرض عمل الفيش الجنائى على جميع العاملين بمؤسسات الدولة ، مؤكدا أن هذه الطريقة ستحد من تعاطى المخدرات ،قائلا:" حتى لو دخلت المخدرات مهاربة محدش هيشتريها ".


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