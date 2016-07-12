فيروس C والأدوية الجديدة لعلاجه يتصدران أعمال مؤتمر الدلتا بطنطا

يعقد نادى الحكمة بالتعاون مع الجمعية العربية لأمراض الكبد مؤتمر الدلتا الــ 21 فى الفترة من 27 إلى 30 يوليو الجارى بطنطا.

وقال الدكتور محمد العتيق أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد الكبد بطنطا ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يناقش الجديد فى علاج فيروس سى، والنتائج التى حققتها العلاجات الجديدة، والتى سيتم طرحها فى العام المقبل.

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش طرق علاج تليف الكبد باستعراض الأدوية الجديدة التى سيتم طرحها قريبا فى العالم ومصر.

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش فيروس "بي" والأدوية الجديدة لعلاجه، وأنه سيتم تخصيص جلسة عن أورام الكبد وأهم الطرق لعلاجه.

وأشار إلى أن المؤتمر يستعرض الطرق الحديثة لعلاج الاستسقاء وأمراض الجهاز الهضمى والأمراض التى تصيب الأمعاء والقولون.

جدير بالكر أن المؤتمر يشارك فيه أطباء من إيطاليا والدول العربية وجميع الجامعات ومراكز البحوث المصرية.

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