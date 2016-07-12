أخبار عاجلة

التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس مركز أولاد صقر بالشرقية: اعتماد 48 مليون جنيه لمحطة مياه تلراك

Google+ Print
رئيس مركز أولاد صقر بالشرقية: اعتماد 48 مليون جنيه لمحطة مياه تلراك رئيس مركز أولاد صقر بالشرقية: اعتماد 48 مليون جنيه لمحطة مياه تلراك
أكد المهندس عارف عبد المجيد رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، أنه أحال ملف ترخيص صيدلية مخالفة للنيابة الإدارية بالمأمورية رقم 33 لسنة 2016 بعد أن اكشف مخالفات قد تصل للتزوير فى الملف.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه جارى فحص بعض الملفات المخالفة فى استخراج شهادات صلاحية لبعض المواقع الجارى ترخيصها، تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة بعد التأكد من مخالفتها للقانون.

وأشار عبد المجيد أنه تم التبرع بالجهود الذاتية لإنشاء 7 مواقع لمحطات رفع صرف صحى بدائرة المركز هم محطات (قصاصين الازهار والشوافين وبنى حسن ومنشأة ناصر ومنشأة السادات وبنى منصور وزور أبو الليل وحمادة ) كما تم شراء 4 قراريط بالجهود الذاتية لإنشاء لوحة توزيع كهرباء بقصاصين الازهار للتغلب على انقطاع التيار الكهربى بالمنطقة، ووافق وزير الزراعة على تخصيص المساحة لإنشاء المحطة، ولفت رئيس المركز أنه تم اعتماد مبلغ 48 مليون جنيه لإنشاء محطة مياه شرب بتلراك بسعة 26 ألف لتر مكعب يوميا، والتى ستنهى مشاكل نقص مياه الشرب بالمركز.

رئيس مركز الزقازيق يقرر مراجعة التراخيص الصادرة من الأقسام الهندسية بالوحدات المحلية
>

أعضاء البرلمان يلتقون رئيس مدينة الزقازيق لمناقشة مشاكل الدائرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365