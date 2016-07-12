الرئيس هادي يبحث مع وفد الحكومة الموقف الرسمي من مشاورات الكويت

أكدت مصادر يمنية مطلعة أن اجتماعاً مرتقباً سوف يعقد اليوم الثلاثاء في الرياض بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لبحث انقاذ مشاورات السلام اليمنية في الكويت.

وأوضحت مصادر "الرياض" أن الرئيس هادي عقد يوم أمس اجتماعاً تشاورياً مع ووفد الحكومة المشارك في مفاوضات الكويت ومجموعة من المستشارين، وتم خلال الاجتماع بحث امكانية العودة الى المشاورات من عدمه، وتحديد الموقف الرسمي للحكومة اليمنية بهذا الخصوص.

وكان الرئيس اليمني قد هدد بمقاطعة مشاورات السلام في الكويت في حال فرضت الأمم المتحدة خطتها بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع المتمردين الحوثيين، وقال هادي خلال زيارة غير مسبوقة إلى مأرب برفقة نائبه علي محسن الأحمر وعدد من الوزراء الأحد ان الحوثيين يسعون عبر المشاورات الى شرعنة انقلابهم وليس تحقيق السلام الذي يحفظ دماء وكرامة اليمنيين.

ولوح الرئيس هادي بمقاطعة المشاورات قائلاً "لن يجدوا منا إلا الصمود في ‏الميادين سياسيا وعسكريا، ولن نعطي الانقلابين ما يريدون من شرعنة انقلابهم عبر المشاورات، قد كنا بالأمس مع الامم المتحدة وهي تحاول معنا تشكيل حكومة ائتلافيه، فقلنا لهم سنصدر بيانا اننا لن نذهب الى الكويت".

وألمح الرئيس اليمني إلى إمكانية اعتماد الحسم العسكري كحل للأزمة قائلاً "نقف اليوم هنا في مأرب عاصمة إقليم سبأ، وأوكد لكم اننا كما احتفلنا نهاية شهر رمضان بالذكرى الأولى لتحرير عدن سنحتفل قريباً في صنعاء". وأضاف "يا اهلنا في صنعاء قريبا سنكون بين صفوفكم ونطهر عاصمتنا من الفئة الباغية.. كما وعدتكم سابقاً ومن العاصمة الموقتة عدن اعدكم من هنا باننا سنرفع علم الجمهورية اليمنية في مران" وزاد: "لن نتراجع عن أحلام اليمنيين في يمن اتحادي تسوده العدالة والمواطنة، ولن أسمح للحوثيين بإقامة دولة فارسية في اليمن، كما لن نسمح للحوثي التطاول على 25 مليون يمني وتحويل اليمن إلى دولة تابعة لإيران" .

وحيا هادي خلال الزيارة المرابطين في الجبهات الذين قال بانهم يستحقون التحية والتقدير والاحترام. مؤكداً ان تضحيات جنود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لن تذهب هدراً، وسيتم استعادة الدولة ومؤسساتها من الفئة الباغية، متوجها بالشكر لدول التحالف العربي بقيادة المملكة.

وكان المبعوث الدولي قد أعلن انه سلم لمفاوضي الجانب الحكومي والمتمردين خارطة طريق تنص على "اجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية". غير أن الحكومة اليمنية أعربت اثر ذلك عن تحفظها عن المقترح، وطالبت بانسحاب المتمردين من المدن وبينها العاصمة صنعاء قبل بدء عملية انتقال سياسي مع المتمردين الحوثيين.