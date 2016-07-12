خالد الفيصل يؤكد على أهمية التسهيل على المراجعين

جدد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، التأكيد على ضرورة تقديم كافة الخدمات لمراجعي الإمارة وتسهيل الإجراءات أمامهم.

وقال الأمير خالد الفيصل خلال حفل المعايدة الذي أقيم بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس الاثنين: أنقل لكم تحيات وتهاني سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمناسبة عيد الفطر المبارك - حفظهما الله-.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة في حديثه لمنسوبي الإمارة على أهمية العمل الجاد وتقديم كافة الخدمات لمراجعي الإمارة وفق أحدث السبل وأيسر الطرق ومقابلة الجمهور بروح بشوشة، مشدداً على أهمية حل المعاملات والقضايا وفق الصلاحيات الممنوحة لكل مسؤول في قسمه، وعدم الركون إلى إحالتها.

وختم الأمير خالد الفيصل بالتنويه إلى أن الجميع بما فيهم أمير المنطقة وضعوا في هذه المواقع لخدمة المراجعين ما يحتم العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق ما يتمناه المواطن والمقيم على حد سواء من قطاع الإمارة.

منسوبو الإمارة خلال حفل المعايدة