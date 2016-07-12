إمارة عسير: الحواشي يتراجع عن تصريحه حول ليلة القدر

أكدت إمارة منطقة عسير أن الشيخ أحمد بن محمد الحواشي إمام وخطيب الجامع الكبير بمحافظة خميس مشيط تراجع عن خطئه بجزمه أن ليلة القدر 29 من رمضان بعد مناقشته حول مقطعه المتداول بعنوان "الحواشي يسلم على جبريل عليه السلام". وأوضحت الإمارة أنه بناء على ما تم تداوله في أحد المقاطع بعنوان (الحواشي يسلم على جبريل عليه السلام)، فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتكليف كل من د. سعد بن سعيد الحجري عضو الإفتاء بالمنطقة ود. حجر بن سالم العماري مدير عام الشؤون الإسلامية بالمنطقة بمقابلة الشيخ الحواشي ومناقشته في المقطع المشتمل على دعاء ليلة 29 رمضان عام 1437 هــ.

وأضافت أنه تم مناقشة الشيخ الحواشي حول ما ورد في كامل المقطع وفي سلامه على جبريل عليه السلام وجزمه أن ليلة 29 من رمضان هي ليلة القدر، وتم بيان الحكم الشرعي من واقع الكتاب والسنة وأن ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر من رمضان ولا يمكن الجزم بها بناء على الرؤى والمنامات أو الاجتهادات الشخصية، وأن على المسلم الاجتهاد في الليالي كلها تحرياً لليلة القدر وأنه صلى الله عليه وسلم عندما دخل على الصحابة وهم يقولون السلام على جبريل السلام على ميكائيل قال لهم قولوا "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"، واقتنع الشيخ الحواشي ووعد بأن لا يتكرر منه ذلك.