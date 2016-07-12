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مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
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إنقاذ 15 محتجزاً في وادي لجب بجازان

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أنقذت فرق الدفاع المدني في منطقة جازان، أمس، 15 متنزهاً احتجزوا في وادي لجب، إثر هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة على المنطقة، حيث جرت على إثرها بعض السيول والشعاب.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها ورفع التقارير اللازمة.

وأضاف أن غرفة القيادة والتحكم تبلغت عن بعض الاحتجازات والحوادث في محافظة الريث وبعض المحافظات الجبلية، وجرى التعامل معها في حينه وإخراج 15 متنزهاً من وادي لجب وهم بصحة جيدة.

وأشار الرائد آل صمغان إلى أن فرق الإنقاذ بمحافظة هروب أنقذت محتجزاً بسيارته في وادي المشاف احتجزت مركبته أثناء عبوره الوادي في مجرى السيل.

وحذر من مخاطر الأمطار والسيول، داعياً العامة إلى اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات واتباع ارشادات الدفاع المدني حرصاً على سلامتهم.

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