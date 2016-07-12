تدشين مجالس تعاليل التراثية بسكاكا

دشن د. صلاح البخيت، نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للاستثمار والتطوير السياحي مجالس تعاليل بمدينة سكاكا بحضور مدير عام فرع الهيئة بالجوف حسين الخليفة وعدد من الشخصيات بالمنطقة.

ويعد تعاليل مقهى ومجلساً تراثياً يقع في حي الضلع أسفل قلعة زعبل الشهيرة بمدينة سكاكا يضم عدداً من الجلسات التي تم تصميمها على هيئة تراثية مستوحاة من طراز الحي القديم ويقدم القهوة والشاي والحلويات لزواره ويفتح أبوابه يوم الجمعة للعائلات، ويتميز تعاليل بأجواء مختلفة تعود بزواره لعصر مضى منذ مئات السنين.

وقد تجول البخيت والحضور بالمجالس كما تجولوا بحي الضلع القديم الذي تم مؤخراً ترميم ممراته وبعض الغرف وأصبح جاهزاً لاستقبال الزوار، كما تم ترميم المسقوف وهي الجلسة الخارجية لأهالي الحي.

وقد أبدى البخيت ومرافقوه إعجابهم بالمقهى التراثي وموقعه الذي أعاد نمط الحياة القديم للموقع، مؤكداً أن المواقع التراثية والأحياء القديمة من أفضل المواقع المهيأة للاستثمار والتي تعمل على جذب الزوار لما تتمتع به من طراز مختلف ومميز عن البقية.

عدد من الجلسات بجانب القلعة