محافظ كفرالشيخ: خفض سعر الأرز الأبيض لـ 4.5 بعد ارتفاع سعر الكيلو إلى 8 جنيهات

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، خلال تصريحات صحفيه له، إنه فى الوقت الذى تشهد فيه الأسواق ارتفاعا كبيرا فى أسعار الأرز نتيجة حجب البعض المحصول لرفع الأسعار حتى وصل سعر الكيلو 8 جنيهات، تعمد البعض الامتناع عن طرح الأرز فى الأسواق لإحداث حالة تعطش وأزمة فى السلعة لرفع الأسعار، داهمت مباحث التموين بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية، ومحافظة كفرالشيخ ، مخازن التجار المحتكرين فى عدد من المناطق بمراكز المحافظة ومصادرة كميات كبيرة من الأرز وصلت الى 934 طن ، وضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن السبب الرئيسى فى أزمة الأرز ناتج عن جشع بعض التجار، حيث قاموا بتجميع كميات كبيرة منه وتخزينه لرفع الأسعار فى شهر رمضان، وقد تم ضبط 934 طن أرز بعدد من المخازن بمراكز المحافظة ، ويتم حاليا توزيعة على المواطنين بجميع مراكز المحافظة بسعر 4.5 للكيلو ، مؤكدا على شن حملات مستمرة حول الأسواق والمخازن لمتابعة وضبط أى كميات مخزنة لإعادة طرحها فى السوق ، بشكل اسبوعى حتى يتم اجبار المحتكرين للنزول بسعر كيلو الأرز 4 جنيهات ونصف للبيع فى الأسواق بأسعار مخفضة والنزول الى القرى والعزب والنجوع ، تحت إشراف أجهزة الوحدات المحلية ومفتشى التموين والتصدى لجشع التجار ومحتكرى السوق وتنفيذ القانون .

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة خفض الأسعار، سيتم فتح منافذ لبيع السلع والمواد الغذائية، لتخفيض الأسعار وتوفير المنتجات لجميع المواطنين بأسعار متناسبة للجميع .

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير المنتجات خاصة السلع الأساسية واللحوم ، وتعزيز أرصدة السلع لعدم حدوث اختناقات، خاصة السلع الإستراتيجية، مع إعداد خطة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستهلاكية ، وتحديد السلع الإضافية التى توزع على البطاقات التموينية للمواطنين، وحصر الاحتياجات المطلوبة من وزارة التموين .

وطالب المحافظ بزيادة كميات السلع المعروضة والمواد الغذائية بمنافذ القوات المسلحة والوصول للأماكن الفقيرة والنائية بالمحافظة لضمان وصول الدعم للمواطن الفقير ولتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطن البسيط ومحاربة جشع التجار والتصدى لظاهرة ارتفاع الأسعار بالأسواق ، وإغلاق جميع المنشآت المخالفة للاشتراطات السلامة والصحة والمهنية حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفى سياق متصل أكد اللواء خالد جلال رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، ان الحملات المشتركة بين الرقابة الإدارية ومديرية الأمن والتموين كشفت عن قيام بعض أصحاب المخازن والمضارب باستغلال أزمة الأرز بتخزين كميات كبيرة منه وحجبها عن الأسواق واحتكار هذه السلع لزيادة أسعارها ، حيث تم تشكيل مجموعات عمل لمداهمة المخازن وضبط المخالفين ومصادرة كميات كبيرة وضبط عدد من المحتكرين وإحالتهم للنيابة العامة بتهمة تخزين سلع من التداول بهدف احتكارها وزيادة أسعارها فى الأسواق.

وأشار رئيس هيئة الرقابة الادارية ، انه تم تجهيز فرق لمراقبة الأسواق لضمان تثبيت الأسعار ومتابعة منافذ التوزيع لضمان استمرارية توفير السلع المختلفة للمواطنين وبجودة عالية ، ومصادرة السلع والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية .

لافتاً انه السلع الاساسية والاستهلاكية متوفيرة بالاسواق وبأسعار مناسبة ، وخاصة الارز بعد ضبط 934 طن وتوزيعهم على المواطنين بالأسعار الطبيعية ، والنزول بها تدريجياَ مع اقتراب موسم الحصاد لهذا العام .

من جانبه قال المهندس محمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة ، ان مشكلة مياه الرى الزراعى قد انتهت ، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان لمتابعة المناوبات بين الزراعات لوصول المياه إلى جميع الأراضى الزراعية ، وايضاً مع اقتراب حصاد محصول الارز هذا العام فى نهاية يوليو الجارى ، وسيكون هذا سببا أساسيا فى خفض سعر الأرز الى مستواه الطبيعى وذلك لزيادة المساحات المنزرعة بالأرز .

وأضاف الصيرة ، إن السبب فى حدوث الأزمة فى مياه الرى هذا العام هو إصرار المزارعين على زراعة الأرز، وذلك بعد ارتفاع أسعار الأرز ووصول سعر الكيلو إلى 8 جنيهات ، مما يدل على زيادة المساحة المنزرعة وبالتالى يؤدى الى زيادة الانتاج عن العام الماضى ، ويترتب عليه خفض سعر الأرز هذا العام ، ويتوقع ان يكون الكيلو الارز دون الثلاث جنيهات طيلة العام .

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