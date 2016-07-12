المزينة يبحث التعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي

استقبل الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، وفداً من مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى الدولة برئاسة الدكتور وولفغانغ بنزياس المستشار التجاري للمفوضية.

وتناول اللقاء الذي حضره العقيد الدكتور أحمد زعل المهيري، مدير المكتب التنظيمي للقيادة العامة لشرطة دبي عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتقوية أطر التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي لدى الدولة.

كما تم خلال اللقاء التعريف بمهام مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى الدولة واسهاماتها في تنمية علاقات التعاون التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ومدى إمكانية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لاسيما في مجال المعرفة والتقنية والطاقة الخضراء.

في نهاية اللقاء أهدى الفريق خميس المزينة، درع شرطة دبي، لوفد المفوضية بمناسبة الزيارة.