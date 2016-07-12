المجلس التنفيذي يُطلع المجتمع على تقرير «نبض دبي 2015»

أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي في سياق إدارة تنفيذ خطة دبي 2021، نتائج تقرير «نبض دبي 2015» الذي يستعرض بالتحليل نتائج تنفيذ الخطة في عامها الأول، ويلقي الضوء على أهم الإنجازات والتحديات بعد عام على الخطة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتعد خطة دبي 2021 خارطة طريق للإمارة لسبع سنوات مقبلة، تنشد خلالها دبي أن تكون موطناً لأفراد مبدعين وممكنين ملؤهم الفخر والسعادة، وفضاء لمجتمع متلاحم ومتماسك، ومكاناً مفضلاً للعيش والعمل، ومقصداً مفضلاً للزائرين. كما تنشد دبي أن تكون مدينة ذكية ومستدامة، ومحوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي، بقيادة حكومة رائدة ومتميزة.

تحديات

وكانت «البيان» انفردت بنشر التقرير بالتفصيل؛ في عددها الصادر أول من أمس الأحد الماضي 10 يوليو، مشيرة فيه إلى أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قد اطلع مؤخراً على نتائج تقرير «نبض دبي» في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي، حيث وجه سمو ولي عهد دبي بعرض نتائج التقرير على مجتمع إمارة دبي لتسليط الضوء على مستويات الإنجاز المتحققة، وعلى التحديات التي يمكن أن تؤثر على تحقيقها، والجهد المطلوب من الجميع، أفراداً ومؤسسات، لتجاوز التحديات، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة للمرحلة المقبلة.

مؤشرات

ويستند «نبض دبي» إلى تحليل مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسة التي تتناول بالقياس غايات خطة دبي 2021 وأهدافها الاستراتيجية. كما يستند التقرير إلى بيانات إحصائية كمية ونوعية جمعت من مصادرها المختلفة، علاوة على بيانات خاصة بمدن عالمية ودول رائدة في مجالاتها، إضافة إلى دراسات وتقارير صادرة عن مؤسسات دولية وإقليمية.

وقد قام فريق من الخبراء في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بتحليل البيانات ومقارنتها بالمستهدفات التي حددتها الخطة من جهة، وبنتائج المقارنات المعيارية من جهة أخرى، علاوة على توصيف التحديات التي تواجه تحقيق أهداف الخطة. كما جرى رفد التحليل بخلاصة مجموعة من مختبرات الإبداع التي عقدت في شهر مارس 2016، وضمت ممثلين من جهات حكومية وخاصة وخبراء، لمناقشة تحديات بعينها بصورة مستفيضة ووضع التوصيات اللازمة لتجاوزها.

خطى ثابتة

وفي هذا السياق، قال عبدالله عبدالرحمن الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي إن نتائج تقرير «نبض دبي» أكدت أن دبي وبالرغم من الظروف الإقليمية الصعبة، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق السعادة لكافة أفراد المجتمع، حيث يظهر التقرير تحسن نتائج مجموعة من مؤشرات خطة دبي 2021 وثبات بعضها، وهذا نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية في سبيل الوصول إلى تحقيق المستهدفات منذ العام الأول لإطلاق الخطة. وسيتم تزويد الجهات الحكومية بالتقرير التفصيلي الذي يسلط الضوء على بعض التحديات. من جانبها قالت عائشة ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة: إن لتقرير «نبض دبي» ذات الأهمية التي تحظى بها خطة دبي 2021؛ فهو يعد وثيقة مرجعية في مجال تحليل السياسات العامة وتنفيذ البرامج الاستراتيجية، ويتم إعداده سنوياً وفقاً للأجندة التي قررتها مسبقاً محاور الخطة. كما أنه يبين المستوى المتحقق من الإنجازات، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة، ويقترح التوصيات لتجاوزها. وأضافت «إن هذه العناصر التي يشتمل عليها التقرير أساسية لمن أراد أن يحـــقق المركز الأول؛ ولهذا نضع التقرير بين أيدي الجـــهات الحـكومية.

دلالة الأرقام

وكشفت مؤشرات أداء في التقرير عن جملة من النسب والأرقام ذات الدلالة، جاء فيها أن نسبة السكان الذين يعتقدون بأن دبي مكان ملائم لإنشاء أسرة 93.7%، ونسبة الأفراد الذين يشعرون أن بإمكانهم الحصول على مساعدة أو دعم معنوي عند الحاجة من أصدقائهم 72.4%، ونسبة الأفراد الذين يشعرون بأنهم عوملوا باحترام 92%، ونسبة الأفراد الذين يعتقدون أن الأشخاص ذوي الإعاقة مدمجون في المجتمع 65%، ومعدل الطلاق بين الإماراتيين 47.5%، ونسبة أولياء الأمور الذين يقرأون لأولادهم بانتظام 43% «37% لدى الإماراتيين»، ونسبة أولياء الأمور الذين يقضون وقتاً في الترفيه مع أطفالهم بشكل يومي أو شبه يومي 43.1% (39.5% للإماراتيين).

وفيما كشف تقرير «نبض دبي 2015» أن متوسط زمن استجابة الشرطة للحالات الطارئة: 11.62 دقيقة، ومتوسط زمن استجابة الإسعاف للحالات الطارئة: 9 دقائق، ومتوسط زمن استجابة الدفاع المدني 9.8 دقائق، أكد في ذات السياق أن الرقم الذي تضعه خطة دبي نصب عينها لتبلغه خلال 2021 هو 4 دقائق متوسط استجابة للشرطة والإسعاف والدفع المدني على حد سواء.

تعليم وصحة

وأظهر التقرير أيضاً أن نسبة الطلبة الإماراتيين الملتحقين بمدارس خاصة ذات أداء متميز وجيد 38%، وأن 91% من الإماراتيين يطمحون بأن يحصل أبناؤهم على شهادات جامعية وما فوق، ونسبة الأفراد الراضين عن وضعهم الصحي 92% (94% لدى الإماراتيين)، وأكثر من 85% من أفراد المجتمع لا يمارسون النشاط البدني بشكل منتظم (87% بين الإماراتيين)، وحوالي 70% من أفراد المجتمع لا يتناولون القدر الكافي من الخضروات والفاكهة (53% بين الإماراتيين)، ومعدل انتشار السمنة بين البالغين أكثر من 15% (29.3% بين الإماراتيين). أما نسبة الذين يُوصون بدبي كمكان مفضل للعيش لأصدقائهم وزملائهم فبلغت 86%، ونسبة دبي في مؤشر ماستر كارد للوجهات العالمية: الرابعة عالمياً، ونسبة الأفراد الذين يشعرون بالأمان خلال المشي منفردين في الليل 94%.

وفي سياق آخر، أظهر تقرير «نبض دبي 2015» أن معدل استهلاك المياه للفرد 302 لتر في اليوم، ومعدل استهلاك الكهرباء للفرد 15.160 كيلوواط/‏ساعة في اليوم، ومعدل إنتاج النفايات 3.6 كيلوغرامات في اليوم للفرد، ومتوسط زمن الرحلة في ساعات الذروة 1.89، ومعدل استخدام وسائل النقل الجماعي 14%، ومتوسط الرضا عن جودة البنية التحتية 84%، ومستوى الرضا عن جودة البنية التحتية الخاصة بالمشاة 76%.

وبينت النتائج أن معدل النمو الاقتصادي بلغ في 2015م 4.1%، ومرتبة ميناء جبل علي: الأول إقليمياً والتاسع عالمياً، ومرتبة مطار دبي: الأول إقليمياً والثالث عالمياً، في حين أن الثقة في الجهات الحكومية بلغت نسبتها 87%، ونسبة الخدمات الحكومية المحولة إلى خــدمات ذكية 88%.

قصة هند

أشارت عائشة ميران إلى أن فكرة تطوير نسخة مصورة من تقرير «نبض دبي»، ممثلة بقصة الطفلة هند، لإيصال الرسالة إلى المجتمع بطريقة سلسة، بما يعكس الأدوار المطلوبة من أفراده في سبيل تحقيق السعادة. ويمكن مشاهدة فيديو قصة «هند» على مواقع التواصل الاجتماعي لخطة دبي 2021: @DubaiPlan2021.