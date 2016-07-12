برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016

برج الاسد على الصعيد المهني:

>قد تصادفك اليوم فرصة جيدة جيداً تجذب انتباهك وتبهرك، خذ خطوة استباقية ونفذ ما تخطط له، قد يصلم اليوم مكالمة خاصة بمقابلة عمل، وبخبرتك وثقتك بنفسك لا تشكل لك هذه المقابلة أى قلق، انتبه جيداً لمحفظتك أو حاملة أموالك اثناء سفرك. على الصعيد العاطفي:

>يشهد لك برجك اليوم بذروة فى حياتك العاطفية، حاول أن تخطط لشيء مختلف اليوم مع شريك حياتك، حاول أن تفاجئه، فالوقت مناسب لتعطى اهتماما لحياتك العاطفية. برج الأسد

> على الصعيد الصحي:

>تحتاج الة أن تنظم رحلات تساعدك على أن تسترخى وتسترد هدوءك أعصابك، فعليك أن تعرف أن المناطق الحارة لا تساعد على أن تحقق هدوءك واذا ذهبت الى مناطق باردة حاول أن تأخذ احتياطاتك فى الملابس حتى لا تمرض. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>ستشعر اليوم بثقة كبيرة فى نفسك ولكن لا تبالغ فى هذه الثقة، محاولة فرض رأيك أو وجه نظرتك على الأخرين قد تأتى بنتائج عكسية اليوم، فأنت تحتاج الى أن تتصرف بشكل لا يسيء للأخرين فالتواضع يساعدك على انجاز مهامك.

شبكةعيونالإخبارية

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