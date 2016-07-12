برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016

برج الثور على الصعيد المهني:

>إذا كنت قد تقدمت لوظيفة فى شركة ما حاول أن تتواصل مع هذه الشركة قد تصلك أخبار جيدة بخصوص هذه الوظيفة، أو قد تصلك أخبار جيدة، فهو يوم جيد إذا كنت ترغب فى أن تستثمر أموالك أو تبدأ مشروعا جديدا، فإذا كنت تخطط لشراء منزل جديد فاليوم هو أنسب وقت. على الصعيد العاطفي:

>اهتم بأسرتك فاليوم هو الوقت المناسب لذلك، فأنشطة ولهو أطفالك سيشغل وقتك، قم بزيارة لأهلك أو خطط لرحلة لمكان بعيد، فستجد أن من حولك وأقاربك يقدرون اليوم أى شىء تفعله لهم حتى إذا كان صغير جداً. برج الثور على الصعيد الصحي:

>ستنجز شوطاً طويلاً فى هدفك لإنقاص وزنك، قد يقدم لك اليوم شيكولاتة أو يقدم لك نوع من أنواع الطعام السريع ولكنك ستكون قادرا على أن تقاوم نفسك وتتصدى لهذا الأمر. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>ستشعر اليوم بثقة كبيرة فى نفسك، ستنهى مشروعات وأمور كثيرة كامت معلقة ولم تنته بعد، ستظهر لك العديد من المعوقات ولكنا لن توقفك، سيستعين بك أحد معارفك لتنقذه من مشكلة، قد تجد أمامك فرصة لا تعوض بسبب شخص مهم قد تقابله فى العمل، لا تنظر إلى ورائك ولا تعود إلى الماضى.

شبكةعيونالإخبارية

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