برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 12/7/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

>لمواليد برج الجدى ستحدث اليوم تغيرات كثيرة فى حياتك المهنية والمالية ، فاذا كان لديك خطط لمشروعات جديدة فعليك ان تتمهل قبل اتخاذ أى خطوة ، و بالضرورة ان تعلم أن التواصل مع مديريك بشكل مباشر قد يزيل الكثير من سوء التفاهم والمشاكل. على الصعيد العاطفي:

> عليك أن تتصرف بعقلانية مع الحبيب و لا تجعل مشاعرك تقود العلاقة ، فالتفكير الهادئ المتأنى سيمنع وقوع الكثير من المشاكل بينكما . برج الجدى على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الجدى اذا اقدمت على مشاركة عدد من أصدقائك الرياضيين بعض التدريبات ستشعر بأنك فى كامل طاقتك و نشاطك . توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى أنك ستتعرض لعدد من الضغوط النفسية الفترة المقبلة لكن عليك التحكم فى انفعلاتك والحفاظ على هدوء أعصابك .

شبكةعيونالإخبارية

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