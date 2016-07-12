برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 12/7/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:
>لمواليد برج الجدى ستحدث اليوم تغيرات كثيرة فى حياتك المهنية والمالية ، فاذا كان لديك خطط لمشروعات جديدة فعليك ان تتمهل قبل اتخاذ أى خطوة ، و بالضرورة ان تعلم أن التواصل مع مديريك بشكل مباشر قد يزيل الكثير من سوء التفاهم والمشاكل.
على الصعيد العاطفي:
> عليك أن تتصرف بعقلانية مع الحبيب و لا تجعل مشاعرك تقود العلاقة ، فالتفكير الهادئ المتأنى سيمنع وقوع الكثير من المشاكل بينكما .
برج الجدى على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الجدى اذا اقدمت على مشاركة عدد من أصدقائك الرياضيين بعض التدريبات ستشعر بأنك فى كامل طاقتك و نشاطك .
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى أنك ستتعرض لعدد من الضغوط النفسية الفترة المقبلة لكن عليك التحكم فى انفعلاتك والحفاظ على هدوء أعصابك .