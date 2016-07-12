برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 12/7/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

>لمواليد برج الحمل لديك طاقة كبيرة هذه الفترة فتستطيع أن تقدم عددا كبيرا من المهام و التكاليف التى نسبت إليك مؤخرا ، فعليك أن تتقن كل خطوة تقوم بها فى مجال عملك. على الصعيد العاطفي:

>اليوم تتمتع بجو يشع رومانسية و حب مع شريكك وهى الأجواء التى تبحثا عنها منذ فترة طويلة ، فالصعيد العاطفى الفترة الماضية كان متأثر بالضغوط التى تعرضتم لها مؤخرا . برج الحمل على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الحمل يجب أن تفكر فى تغير جذرى بنظامك الغذائى وذلك من أجل الوصول لصحة جيدة ، وعليك تخصيص وقت من أجل ممارسة بعض الرياضات المائية . توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أنك ستقوم برحلة يدخل بها الكثير من المغامرات مع عدد من أصدقائك المقربين وهو ما يضمنك لك جرعة كبيرة من المرح و الطاقة الإيجابية .

شبكةعيونالإخبارية

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