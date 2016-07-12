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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 12/7/2016

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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 12/7/2016 برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 12/7/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>لمواليد برج الحمل لديك طاقة كبيرة هذه الفترة فتستطيع أن تقدم عددا كبيرا من المهام و التكاليف التى نسبت إليك مؤخرا ، فعليك أن تتقن كل خطوة تقوم بها فى مجال عملك.

على الصعيد العاطفي:


>اليوم تتمتع بجو يشع رومانسية و حب مع شريكك وهى الأجواء التى تبحثا عنها منذ فترة طويلة ، فالصعيد العاطفى الفترة الماضية كان متأثر بالضغوط التى تعرضتم لها مؤخرا .

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الحمل يجب أن تفكر فى تغير جذرى بنظامك الغذائى وذلك من أجل الوصول لصحة جيدة ، وعليك تخصيص وقت من أجل ممارسة بعض الرياضات المائية .

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أنك ستقوم برحلة يدخل بها الكثير من المغامرات مع عدد من أصدقائك المقربين وهو ما يضمنك لك جرعة كبيرة من المرح و الطاقة الإيجابية .

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مصر 365

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