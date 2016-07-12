برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 12/7/2016

برج الحوت على الصعيد المهنى

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>لمواليد برج الحوت هناك فرص عمل جديدة ستأتيك هذه الفترة وعليك أن تفكر بهدوء قبل أن تقدم على أى خطوة ، ومن الممكن أن تقودك إحدى الفرص لتحقيق مشروح أحلامك .> هذه الفترة مناسبة جدا لكى تبحث عن علاقة رومانسية جادة ، فيكفى فترة التخبط العاطفى التى عشتها الفترة الماضية ، فالصعيد العاطفى يحتاج للكثير من الاهتمام و لا تجعل الأمور تسير بدون أحكام .>لمواليد برج الحوت قيامك بعدد كبير من الأعمال المجهدة أصابتك بالإرهاق الشديد ، فعليك ان تأخذ قسط من الراحة لكى تستعيد نشاطك من جديد .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أنك قادر على معاونة عدد من اصدقائك المقربين والذين سيطلبون دعمك .