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برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016

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برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016 برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016

على الصعيد المهني:


>تواجه اختبارا صعبا اليوم فيما يخص أخلاقياتك المهنية حيث تتردد بين التمسك بها ومواجهة بعض الصعوبات والعواقب وإما التخلى عنها والتماشى مع التيار، وهو اختبار صعب وقد لا يبدو لك واضحا لهذه الدرجة ويجب أن تتريث قبل أن تأخذ قرارك.

على الصعيد العاطفي:


>تعانى بعض الهموم على الصعيد العاطفى وتنشغل بالمشاكل التى تغطى على مشاعرك الإيجابية ولكن مجرد ان تخوض محادثة واضحة ومباشرة مع شريكك ستزول كل هذه الهموم وتتلاشى.

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>من المتوقع أن تهاجمك الام فى الصدر أو الحلق أو مشاكل لها علاقة بالجهاز التنفسى فلا تتجاهل أى من هذه الآلام لأنها قد تكون مؤشرا على معاناتك من مرض خطير فمهما كان الألم خفيف احرص على أن تذهب للطبيب وتحصل على الكثير من الراحة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>استكشاف مناطق وأشياء جديدة هى أفضل وسيلة مضمونة لتحدى نفسك واختبار قدراتك فحاول أن تفعل شيئًا جديدًا أو تتعلم مهارات لم تكن تتخيل ان تكتسبها وسينعكس هذا ايجابا على حالتك المعنوية.
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مصر 365

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