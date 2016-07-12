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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016

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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016 برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016

على الصعيد المهني:


>الغرور لن يفقدك فقط العلاقات الطيبة بزملائك ويفسد علاقتك برؤسائك وحسب وإنما يتسبب فى إيذائك أنت شخصيًا على الصعيد المهنى لأنك ستتوقف عن التعلم والتطوير واكتساب خبرات جديدة فى العمل مما يجعلك تخسر كثيرًا فى النهاية.

على الصعيد العاطفي:


>الكتمان الشديد الذى تتسم به يتسبب فى الكثير من المشكلات مع شريكك العاطفى لأن هذا يجعله يشعر بأنك لا تثق به بما يكفى لمشاركته همومك ومشاكلك او حتى تفاصيل حياتك العادية وهذا قد يتسبب فى خسارته.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>مشاكلك مع البشرة لا تحتاج لعلاج ظاهرى وإنما علاج متعمق من خلال نظام غذائى صحى وشرب الكثير من الماء وتجنب الوقوف فى الشمس لفترات طويلة بالإضافة إلى العلاج السطحى الضروري

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>الحماس الذى تشعر به تجاه الأشياء الجديدة يساعدك كثيرًا على خوض تجارب جديدة ومميزة ومغادرة منطقة أمانك وهذا شيء جيد لا تتخلى عنه.

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مصر 365

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