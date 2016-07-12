برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 12/7/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

>استطعت بفضل مهاراتك وحماسك أن تثبت قدرتك الهائلة على إنجاز الكثير من المهام الصعبة وهو الشىء الذى جعلك محط إشادة من قبل مديريك وحصلت على ثقتهم بسهولة .> تأثرت حياتك العاطفية بشكل سلبى الفترة الماضية بسبب تعاملك بأنانية مع شريكك ، فعليك أن تعلم جيدا أن العلاقة ستسودها التوتر حتى تتخلص أنت من التفكير بشكل فردى وتبحث عنمصالحكما المشتركة.>لمواليد برج العقرب تتجاهل دائما الاهتمام بالصعيد الصحى ، فالآلام التى تلاحقك تستحق أن تستشير طبيبا مختصا حتى لا تتفاقم مشاكلك الصحية.>عليك مراجعة نفسك وتصرفاتك التى تسببت فى خلق سلسلة طويلة من المشاكل مع بعض المقربين إليك ، فعليك أن تترك الجانب الغامض فى شخصيتك وتصبح أكثر وضوحا .