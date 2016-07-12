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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 12/7/2016

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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 12/7/2016 برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 12/7/2016

على الصعيد المهني:


>استطعت بفضل مهاراتك وحماسك أن تثبت قدرتك الهائلة على إنجاز الكثير من المهام الصعبة وهو الشىء الذى جعلك محط إشادة من قبل مديريك وحصلت على ثقتهم بسهولة .

على الصعيد العاطفي:


> تأثرت حياتك العاطفية بشكل سلبى الفترة الماضية بسبب تعاملك بأنانية مع شريكك ، فعليك أن تعلم جيدا أن العلاقة ستسودها التوتر حتى تتخلص أنت من التفكير بشكل فردى وتبحث عنمصالحكما المشتركة.

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج العقرب تتجاهل دائما الاهتمام بالصعيد الصحى ، فالآلام التى تلاحقك تستحق أن تستشير طبيبا مختصا حتى لا تتفاقم مشاكلك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب


>عليك مراجعة نفسك وتصرفاتك التى تسببت فى خلق سلسلة طويلة من المشاكل مع بعض المقربين إليك ، فعليك أن تترك الجانب الغامض فى شخصيتك وتصبح أكثر وضوحا .

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مصر 365

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