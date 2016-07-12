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برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016

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برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016 برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016

برج القوس على الصعيد المهني:


>حاول أن تتحكم فى مشاعرك قدر استطاعتك ولا تصارح الجميع بنقاط ضعفك فهناك فى محيط العمل من لا يجب الوثوق بهم ومن يمكن أن يستغلوا هذه المعلومات فى الإضرار بك.
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على الصعيد العاطفي:


>اليأس والإحباط اللذان تشعر بهما على الصعيد العاطفى يدفعانك إلى التخلى عن أحلامك المتعلقة بالحب على الرغم من أن هناك انفراجة قريبة تظهر فى الأفق فحاول أن تتماسك وألا تتراجع قبل الخطوة الأخيرة.
>

برج القوس على الصعيد الصحي:


>مشكلتك مع التركيز سببها سوء التغذية وقلة النوم وروتين الحياة غير المنتظم فأعد النظر فى أسلوب حياتك هذا كى تعالج المشكلة من جذورها قبل أن تتدهور للاسوأ.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>لا تتعجل النتائج ولا تستسلم قبل الخطوة الأخيرة بثوان فكل الأوضاع السيئة التى تعيشها ستتحسن قريبًا طالما تبذل المجهود اللازم والكافى من أجل تحسينها وثق أن الله لن يضيع مجهودك هباءً.

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مصر 365

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