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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016

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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016 برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:


>من المهم أن تفهم أن التوازن هو كلمة السر لتحقيق النجاح فى عملك، سواء كان التوازن فى علاقاتك فى العمل أو التوازن بين حياتك الشخصية والعملية، فاحرص على أن تحقق هذا التوازن وستلاحظ نتائج جيدة للغاية.

على الصعيد العاطفي:


>تمر بوقت عصيب على الصعيد العاطفى هذه الأيام ولكن كل شىء يمكن أن يتم حله بالوضوح والصراحة مع الشخص الذى تحبه لأنه فى الحقيقة يحبك بصدق شديد لذلك يجب أن تتماسك حتى تمر هذه الأزمة.

برج الميزان على الصعيد الصحي:


>امنح نفسك بعض الاسترخاء والراحة قبل فوات الأوان لأن مستويات التوتر المرتفعة تهدد بالكثير من المشاكل الصحية لا سيما فى الأيام الحالية، لذلك لا تتردد فى استشارة طبيب إذا شعرت ببوادر المرض.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>الأزمات فى الحياة ليست إلا اختبار لمدى القوة والصلابة التى نحملها، فكر فى الأزمات التى تمر بها فى الوقت الحالى بهذه الطريقة وستتمكن من تخطيها بنجاح.

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مصر 365

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