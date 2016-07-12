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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016 برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016

على الصعيد المهني:


>تستمتع اليوم بقدر كبير من الثقة والإيجابية، اليوم هو فرصة كبيرة لإتمام أى اتفاق مع العملاء، قد تتعثر فى بعض الأمور فى النصف الآخر من اليوم، حاول أن تؤجل خططك الترفيهية للغد ويمكنك أن تستعين يمساعدة أحد زملائك.

على الصعيد العاطفي:


>حاول أن تنظم أنشطة ترفيهية جديدة مع شريك حياتك ، افعل الأشياء التى فضلها شريكك، حاول أن تتفق مع شريكك أن تتناولا وجبة الغداء سوياً، وللمتزوجين سيكون اليوم من أفضل الأوقات الذى تتفقوا فيه على خطوة استقبال طفل جديد فى عائلتكم.
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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>قد تعانى اليوم من الأرق وعليك أن تعرف جيداً أن النوم شىء مهم جداً ليكمل نظام غذائك الجيد ويساعدك على أداء تمرينات رياضية بشكل أفضل، فقدانك للراحة سيجعلك تشعر بالتعب طوال اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>قد تعانى العديد من الارتباك والفوضى، قد تشتد عليك الأمور ولكنك ستصل إلى سبب هذا الأمر خذ وقتك جيدا للتأكد من أسباب هذه المشكلات، فالتغيير لا مفر منه وسيكون له دور فى رسم مستقبلك.

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مصر 365

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