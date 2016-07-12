برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016

برج السرطان على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تستمع اليوم بقدر كبير من الثقة والإيجابية، اليوم هو فرصة كبيرة لإتمام أى اتفاق مع العملاء، قد تتعثر فى بعض الأمور فى النصف الآخر من اليوم، حاول أن تؤجل خططك الترفيهية للغد ويمكنك أن تستعين بمساعدة أحد زملائك.>حاول أن تقوم وتنظم أنشطة ترفيهية جديدة مع شريك حياتك افعل الأشياء التى فضلها شريكك، حاو أن تتفق مع شريكك أن تتناولوا وجبة الغداء سوياً، وللمتزوجين سيكون اليوم من أفضل الأوقات الذى تتفقوا فيه على خطوة استقبال طفل جديد فى عائلتكم.>قد تعانى اليوم من الأرق وعليك أن تعرف جيداً أن النوم شىء مهم جداً ليكمل نظام غذائك الجيد ويساعدك على أداء تمرينات رياضية بشكل أفضل، فقدانك للراحة سيجعلك تشعر بالتعب طوال اليوم.>ستقع العديد من الفرص الجيدة فى طريقك، لا تتعجل فى أن تأخذ هذه الفرص كلها، فكر فى كل منها بشكل جيد وثق بنفسك وتصرف بناء على ذلك، لا تتوقع أن جميع مفاجآت اليوم ستكون جيدة فقرراتك ستحدد مصيرك.