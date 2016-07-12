محافظ الغربية يؤدى صلاة الجنازة على شهيد العريش بمسقط رأسه بقرية ابشواى الملق

أدى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، منذ قليل، صلاة الجنازة على شهيد الواجب رقيب شرطة مجدى شعبان عبد العزيز الذى اغتالته يد الإرهاب الغاشم بعبوة ناسفة على الطريق الدائرى بالعريش صباح أمس.

والشهيد من أبناء قرية ابشواى الملق مركز قطور، حيث احتشد الآلاف من أبناء القرية لتوديع الشهيد إلى مثواه الأخير، وعقب صلاة الجنازة تقدم محافظ الغربية ومدير أمن الغربية الجنازة العسكرية التى اقيمت للشهيد من مسجد القرية، وشارك فيها الآلاف من أبناء القرية والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وقدم محافظ الغربية خالص تعازيه لأسرة الشهيد، مؤكداً على إن الدولة تقدم كل الدعم والرعاية لأسر شهداء الوطن.

وكانت القرية قد اتشحت ، بالسواد حزنا على فراق الرقيب "مجدى شعبان عبد العزيز"، والذى استشهد فى انفجار سيارة تشويش على الطريق الدائرى جنوب مدينة العريش.



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اللواء صقر واللواء عبد الفتاح في مسجد القرية لأداء صلاة الجنازة



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المحافظ ومدير الامن يتقدمان الجنازة العسكرية



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جنازة عسكرية للشهيد



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حشود بالآلاف في جنازة الشهيد



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في المسجد انتظارا لوصول الجثمان



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القيادات الأمنية والتنفيذية في مسجد القرية



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المحافظ يعزي أسرة الشهيد



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واجب العزاء



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صلاة الجنازة في المسجد



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صلاة الجنازة



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آلاف المواطنون يحتشدون لتشييع الجثمان

- الداخلية: استشهاد ضابط ورقيب شرطة وإصابة آخرين فى حادث إرهابى بالعريش

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