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اختبار جديد يتنبأ بانتكاسة مرضى سرطان الثدى قبل حدوثها بـ10 سنوات

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اختبار جديد يتنبأ بانتكاسة مرضى سرطان الثدى قبل حدوثها بـ10 سنوات اختبار جديد يتنبأ بانتكاسة مرضى سرطان الثدى قبل حدوثها بـ10 سنوات
سرطان الثدى من أخطر الأورام القاتلة بين السيدات (1% من المصابين به من الرجال)، وهو يعد تاسع أكثر الأسباب المؤدية للوفاة فى ، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية WHO.

وكشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية مؤخرا النقاب عن اختبار جديد يتمتع بفاعلية كبيرة فى الكشف عن مريضات سرطان الثدى المعرضات للانتكاسة، وقبل أن ينتشر الورم مجددا بأجسامهن بنحو 10 سنوات، وهو ما قد يغنى الكثير من المرضى عن الحصول على العلاج الكيماوى بعد الخضوع لجراحة استئصال الورم، وما سيحميهم من الآثار الجانبية الخطيرة للكيماوى.

ويستطيع الاختبار الجديد التوصل إلى هذه النتائج المثيرة بعد تحليل الحمض النووى DNAالخاص بالمريضة أو المريض التى تعافى من سرطان الثدى، والنتيجة تظهر خلال فترة وجيزة لا تتجاوز يومين.

وأضاف التقرير أن تكلفة الاختبار الجديد تبلغ حوالى 1000 جنيه إسترلينى، وكشفت التجارب التى شملت 928 سيدة أنه يتمتع بدرجة دقة عالية تفوق الاختبارات الجينية الحالية بمقدار الضعف تقريبا، كما أنه يعد أرخص ثمنا منها، حيث تبلغ تكلفتها حوالى 2000 جنيه إسترلينى.

أدوية الكولسترول تمنع انتكاسة سرطان الثدى


>جدير بالذكر أن إحدى الأبحاث الطبية المنشورة بمجلة أبحاث سرطان الثدى قد كشفت أن الأدوية الخافضة للكولسترول تحمى مرضى سرطان الثدى من الانتكاسة وتمنع عودة الورم مرة أخرى، معزين ذلك إلى تقليل مستويات الكولسترول، المعروف بدوره فى تعزيز نمو الأورام الخطيرة.

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