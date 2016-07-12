ضبط نجار وعاطل هارب من الإعدام خطفا طفلا وطلبا فدية مليون جنيه بالجيزة

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة هوية المتهمين بخطف طفل من أمام مسكنه بإمبابة وطلب فدية مليون جنيه، حيث تبين أن نجار مسلح وعاطلا صادر ضده حكم بالإعدام وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبط المتهمين وإعادة الطفل لأسرته وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بلاغا من مقاول أفاد فيه بتعرض نجله البالغ من العمر 5 سنوات للاختطاف على يد مجهولين وطلب خاطفيه فدية مليون جنيه لإطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد راسخ رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة أن مرتكبى الجريمة نجار مسلح كان يعمل مع والد الطفل وعاطل صادر ضده حكم بالإعدام فى قضية قتل .

وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وعثر على الطفل بمسكن والدة زوجة المتهم الثانى، وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

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