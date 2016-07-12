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المجلس الرئاسى الليبى يتسلم مقر الحكومة بالعاصمة طرابلس

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المجلس الرئاسى الليبى يتسلم مقر الحكومة بالعاصمة طرابلس المجلس الرئاسى الليبى يتسلم مقر الحكومة بالعاصمة طرابلس
تسلم المجلس الرئاسى الليبى ،اليوم الاثنين، مقر بشارع السكة بالعاصمة طرابلس بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطنى.

ونقلت صحيفة "بوابة الوسط"، قول مصدر من المجلس الرئاسى إن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطنى ستتولى تأمين مقر الحكومة، بطريق السكة فى العاصمة طرابلس"، فيما نشر حساب المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورًا للاجتماع الذى ترأسه فائز السراج، بحضور كل من أعضاء المجلس الرئاسى (أحمد معيتيق، وموسى الكوني، وفتحى المجبري، وعبد الرحمن كاجمان، ومحمد العمارى زايد)، بالإضافة إلى المفوض بوزارة الداخلية فى حكومة الوفاق الوطني، العارف الخوجة.

وكان المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني، منذ وصوله بحرًا إلى طرابلس فى 30 مارس الماضي، يمارس مهامه بقاعدة أبوستة البحرية، قبل تسلمه مقر الحكومة اليوم.

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مصر 365

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