لا تتركي بشرتك عطشى بعد الآن مع كلينيك

مع Clinique Moisture Surge Extended Thirst Relief

تاريخ الإطلاق: يوليو 2016

Clinique Moisture Surge Extended Thirst Relief يتميز بتركيبة مطورة بفعالية معززة تطيل فترة الترطيب على مدار 24 ساعة مع مراعاة التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة.

ما هو الجديد المطور

تخيلي أن مستحضر ترطيب لا يفهم بشرتك وحسب، بل يفهم أيضا الظروف البيئية المحيطة. في عصر السرعة هذا نمضي وقتا أطول متنقلين من جهة إلى أخرى ونتعرض لمختلف الظروف الجوية سواء أكانت قاسية أو جافة أو رطبة وسواء كانت في الداخل أو الخارج، تتيح لك التكنولوجيات الجديدة التي يوفرها Moisture Surge Extended Thirst Relief التكيف مع مختلف هذه الظروف. مستوى جديد من الترطيب للبشرة تشعرين به من الاستخدام الأول ويدوم هذا الترطيب طوال اليوم . يعزز هذا الجل الخفيف قدرة البشرة الطبيعية على الاحتقاظ بالترطيب لساعات أطول. يستهدف السبب والتأثيرات الخاصة بجفاف البشرة ويتغلغل عميق في الطبقة المتقرنة مع تحرير سريع للترطيب المستدام.

الأشياء التي تعرفينها وتحبينها

هذا الجيل الجديد من Moisture Surge ما ذال يتميز بالتركيبة الرائعة التي تميز Moisture Surge الأصلي الذي أصبح مستحضرا أيقونيا. افتحي المرطبان لتحصلي على ذلك الجل الكريمي الخفيف الوزن بلون الدراق الباهت والذي يعد أساسيا في خزانة مستحضرات الجمال الخاصة بك. من يستخدمه دائما سوف يندهش من روعة المظهر والشعور ذاتها التي كانت من قبل ومن أن جميع الفوائد المتوفرة في Moisture Surge Extra Thirsty Skin Relief الحالي بقيت لم تتغير. ولكن الآن مع تكنولوجيا تعزيز الترطيب، أصبحت هذه الفوائد تعطي نتائج أسرع وتدوم أطول. العملاء ممن بدؤوا باستخدامه حديثا سوف لن يستطيعون الاستغناء عنه. يمنح البشرة الانتعاش والنضارة والطراوة ويغلفها بملمس ناعم ويخفف مظهر الخطوط الرفيعة الجافة.

أسباب فعاليته العالية

Trehalose وهما عنصران مشتقان من السكر يتغلغلان في الطبقة القرنية لتعزيز قدرة البشرة الطبيعية على جذب الرطوبة من البيئة المحيطة حتى عند التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة والرطوبة. كلا المكونين يقاومان تأثيرات الصدمة التناضحية عندما تكون البشرة جافة بسبب عدم توازن الرطوبة. يتحسن نظام الرطوبة في البشرة.

خميرة Thermus Thermophillus Ferment تساعد البشرة على تحمل التغيرات في درجات الحرارة الداخلية والخارجية والاحتفاظ بالرطوبة للحفاظ على سلامتها. هذا المكون الأساسي يحتفظ بالماء ويعمل " كغلاف" وقاية لحماية البشرة من التقلبات في ظروف الرطوبة المتغيرة التي تؤثر على مستويات الرطوبة. مع وجود عنصري trehalose ، sorbitol فإنه يتيح للبشرة ضبط الترطيب بحيث تبقى مستويات الرطوبة مثالية.

في البشرة، حمض الهيالورونيك هو مادة تشبه الهلام وتملأ الفراغات في الأنسجة الأساسية الداعمة للبشرة ويعرف بقدرته على ترطيب البشرة من خلال الاحفاظ بالماء داخلها ويعمل كعامل توسيد وتزييت للبشرة. هذه الجزيئات الصغيرة من حمض الهيالورونيك تتغلغل بفعالية في البشرة لتوفر إمكانية الاحتفاظ بالماء بشكل أفضل وتشكيل "مخزون من الرطوبة " لربط جزيئا الماء باستمرار.

هذا المزيج الجديد من العناصر النباتية Betula Alba Extract و Lady’s Thistle (Silybum Marianum) Fruit Extract يحسن قدرة البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة الطبيعية من خلال المساعدة على منع فقدان حمض الهيالورونيك الطبيعي في البشرة وتعزيز قوة البشرة.التحسن في القدرة على الاحتفاظ بالرطوبة يجعل البشرة تحتفظ بالترطيب لفترة أطول.